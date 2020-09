Gaia e Camilla morte investite a Roma, il pm: «Condannare Genovese a 5 anni»

Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, arriva oggi la richiesta del pm di Roma al processo con rito abbreviato. Le due ragazze, entrambe sedicenni, morirono investite la notte del 22 dicembre del 2019 a Roma in Corso Francia. La procura ha chiesto una condanna 5 anni a di carcere per Pietro Genovese, il giovane accusato di duplice omicidio stradale per avere investito e ucciso le ragazze. Il processo si svolge con il rito abbreviato davanti al gup Gaspare Sturzo.

Roma, Gaia e Camilla morte a Corso Francia, la super-perizia: «Genovese non poteva vederle»



Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, compagne di banco, entrambe sedicenni, avevano passato una serata a Ponte Milvio come succedeva quasi tutti i fine settimana. In giro per baretti e locali in quello che è il luogo simbolo della movida di Roma nord. Dopo la mezzanotte le due ragazze di 16 anni decidono forse di tornare a casa al Fleming, quartiere poco distante dal luogo dell'incidente, e attraversano Corso Francia, una strada a scorrimento veloce. Le auto a quell'ora viaggiano spedite. La strada è bagnata dalla pioggia. E' buio. Qualcuno racconta che correvano, mano nella mano. Avrebbero attraversato con il semaforo verde, volevano scavalcare il guardrail. La Renault Koleos guidata da un ragazzo di 20 anni, Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese, poco più grande di loro, non le vede e le travolge. Camilla e Gaia muoiono sul colpo.È una scena straziante. Su Corso Francia si crea subito un capannello di gente, arrivano gli amici delle giovani: urla, pianti. Camilla ha con sè i documenti. Gaia no. E' la figlia di un ufficiale dei carabinieri in congedo da 32 anni. L'uomo, non appena saputo il nome della ragazza amica della figlia, accorre subito sul posto: sapeva che le due erano uscite insieme quella sera. E' lui a riconoscere il corpo della giovane. I sanitari del 118, una volta arrivati sul luogo dell'impatto, non possono far altro che constatare la morte delle due ragazze. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Locale del Gruppo Parioli. «Doveva investire me. Non è giusto», ripete tra le lacrime la mamma di una delle giovani arrivando sul luogo dell'incidente. I testimoni che si trovano sul posto raccontano di scene di disperazione: «I genitori erano sconvolti». Un amico delle ragazze, accorso anche lui sul luogo dell'incidente, racconta che la mamma di una delle due aveva da poco mandato un messaggio alla figlia: «Hai visto che ore sono?».