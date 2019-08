Fuga di gas a Prati, esplode appartamento: due anziani feriti, evacuato il palazzo

Ieri sera, verso le 22.30, un boato ha fatto trasalire i residenti di via Labriola, vicino la città giudiziaria, e le vie limitrofe. E’ accaduto che una fuga di gas ha fatto saltare il bagno di un appartamento al secondo piano di via Labriola 32. I proprietari della casa, una coppia di anziani, sono stati portati al Santo Spirito, feriti dai detriti ma non sono gravi. Al momento dello scoppio si trovavano nella camera da letto. Sul posto sono arrivate squadre dei vigili del fuoco ed anche pattuglie della polizia. Lo stabile è stato evacuato ed i pompieri si sono subito messi al lavoro. E’ stato accertato che a causa di una fuga ai contatori, il gas si è concentrato nel bagno e poi c’è stato lo scoppio. © RIPRODUZIONE RISERVATA