Roma, paura per una fuga di gas in viale Palmiro Togliatti: evacuate due palazzine

oltre alla squadra di pompieri, anche il Carro Rilevamento Radioattivo Chimico e il funzionario di servizio. Le misurazioni hanno constatato la presenza di gas dal manto stradale. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico veicolare e pedonale per tutto il tempo dell'intervento. Per precauzione sono state fatte evacuare due palazzine di quattro piani fuori terra.

È stata individuata alle 14 la dispersione di gas in Via dei Larici e fermata la fuoriuscita, fa sapere l'Italgas. La strada è stata riaperta al traffico e i condomini delle due palazzine, momentaneamente evacuate a scopo precauzionale, sono rientrati nelle loro abitazioni. Il lavoro di Italgas prosegue per la riparazione e il ripristino del servizio.

in strada stamattina in via dei Larici, in zona Palmiro Togliatti, nella periferia est. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Intervenuto,