Roma, crepe sul palazzo all'Esquilino: evacuati 5 appartamenti

Evacuati cinque appartamenti ieri pomeriggio da un edificio dell'Esquilino, in via Principe Amedeo 168. I vigili del fuoco intervenuti insieme agli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale hanno riscontrato una serie di crepe che minerebbero la stabilità della facciata del palazzo e, a scopo precauzionale, hanno dato dichiarato inagibile l'intera scala B. L'allarme è stato lanciato in mattinata da una pattuglia di vigili urbani che passando aveva notato delle strane crepe su alcune colonne dei negozi.

Da qui l'intervento dei pompieri e le prime analisi che proseguiranno anche oggi per escludere possibili rischi e iniziare a mettere in sicurezza una parte dell'edificio. Ieri sera a lasciare le proprie abitazioni sono state cinque famiglie e una di loro di origine bengalese - composta da cinque adulti e due minori - ha chiesto e ottenuto, grazie alla protezione civile, una sistemazione alternativa mentre gli altri nuclei hanno passato la notte a casa di amici e parenti. Ancora sconosciute le cause che hanno fatto aprire diverse crepe, visibili dalla strada.

Alcuni residenti ieri sera parlavano di lavori di ristrutturazione compiuti nelle settimane precedenti ma non è ancora chiaro se possano essere in qualche modo la causa che ha fatto aprire le crepe. Di certo, i vigili del fuoco hanno categoricamente escluso perdite o fughe di acqua e di gas.

La strada, sempre a scopo precauzionale, è stata chiusa al traffico tra via Mamiani e via Cappellini e transennata la parte della facciata del palazzo in corrispondenza del civico 168. Interdetto anche il transito ai pedoni fino al civico 172.



