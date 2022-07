Udine, incendio assedia le case: famiglie evacuate nelle notte

Case minacciate dalle fiamme a San Michele del Carso, frazione di Savogna (Udine): 25 famiglie sono state fatte evacuare dalle abitazioni. L'incendio divampato nuovamente ieri nel corso della notte e sviluppatosi sul Monte Brestovec, stava rapidamente raggiungendo le case bruciando il bosco. L'incendio si era ravvivato nel pomeriggio di ieri, poi, grazie anche all'intervento di due elicotteri, era stato posto sotto controllo. In serata, però, alimentato dal vento, è aumentato di potenza diventando una minaccia per gli abitanti di San Michele e intorno alle 3 il sindaco ha disposto l'evacuazione.

Le 25 famiglie sono state sistemate nella palestra di Savogna. Si tratta, come ha spiegato il vicegovernatore del Fvg con deleghe alla Protezione civile e alla Salute, Riccardo Riccardi, delle stesse strutture allestite la settimana scorsa in occasione di una precedente evacuazione, e che non sono state smantellate. Vigili del fuoco, uomini del Corpo forestale e della Protezione civile hanno lavorato tutta la notte nel tentativo di contenere l'avanzata dell'incendio. E' previsto l'arrivo di due Canadair da Roma.