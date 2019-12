Incendio nella tarda serata di ieri in una mansarda al sesto piano di un palazzo di via del Torraccio di Torrenova, alla periferia di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Durante le operazioni di spegnimento il palazzo, abitato da circa cento persone, è stato evacuato a scopo precauzionale e la strada chiusa al traffico. Non si registrano feriti o intossicati. © RIPRODUZIONE RISERVATA