YouTube, i video più visti del 2020, da Bugo alle Frecce Tricolori: ecco quelli più condivisi

L'emozione del sorvolo delle Frecce Tricolori su Roma nel primo lockdown, la semplicità del pane senza impasto, le parodie delle video lezioni scolastiche, una Roma-Milano in monopattino elettrico, il valore di un sorriso dietro una mascherina, senza dimenticare l'inatteso colpo di scena sul palco del Festival di Sanremo con Bugo che pianta Morgan e lascia il festival.

Giunti quasi alla conclusione di un 2020 imprevedibile e ricco di colpi di scena, sono molte le immagini che rimangono nella nostra mente, vissute e rivissute attraverso i video presenti su YouTube. Ma quali sono stati i video più guardati, commentati e condivisi dagli italiani sulla piattaforma nel 2020?

Per i video non musicali più popolari in Italia a guadagnare il primo posto è quello della Rai "Sanremo 2020 - Bugo abbandona il palco dell'Ariston" con più di 17 milioni di visualizzazioni.

Seguito da "Aeronautica Militare - Il sorvolo delle Frecce Tricolori su Roma a 360°" e Fatto in Casa da Benedetta con "Pane comodo fatto in casa senza impasto - Ricetta Facile (Video Live versione corta)".

E ancora in quarta posizione iPantellas con "Video lezioni studenti vs prof - iPantellas w/Favij" e a guadagnare infine la quinta posizione sono i WhenGamersFail Lyon con "Intervista a 8 con tutti i miei amici!!! (Speciale 3 Milioni)".

Per la classifica dello sport Serie A al primo posto "Milan 4-2 Juventus | Rimonta clamorosa: il Milan domina la Juve e firma il poker! | Serie A TIM"

Per la tv, il primato Italia's Got Talent è di "Il Golden Buzzer di Federica Pellegrini" e per X Factor Italia trionfa invece "MYDRAMA conquista HELL RATON con THA SUPREME e MARA SATTEI | AUDIZIONI 1 X FACTOR 2020".

Tra i più visti abbiamo anche dal Ministero della Salute "Per tornare tutti insieme a sorridere. Come usare le mascherine" con 2,2 milioni di visualizzazioni e anche il bizzarro Jakidale con "Da Milano a Roma in monopattino" che sfiora i 5 milioni.

Infine per i video musicali più popolari in Italia trionfano Alessandra Amoroso e i Boomdabash con più di 94 milioni di visualizzazioni:

seguito da

2. Francesco Gabbani con Viceversa (Official Music Video) - Sanremo 2020;

3. Rocco Hunt, Ana Mena - A Un Passo Dalla Luna (Official Video);

4. Baby K - Non mi basta più (special guest Chiara Ferragni);

5. Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare);

6. Takagi & Ketra, lodie, Mariah - Ciclone ft. Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo;

7. Diodato - Fai Rumore (Video Ufficiale) (Sanremo 2020);

8. Ghali - Good Times (Lyrics Video);

9. Mahmood - Rapide;

10. Gaia - Chega (Official Video).

