Roma, smurano il bancomat a Frattocchie e fuggono di notte: caccia alla banda del buco

Frattocchie, ancora un colpo della banda del buco ad un bancomat della BCC Colli Albani. Stanotte in via Nettunense al km 1.500, vicino al Burger King e distributore IP in pieno centro abitato e commerciale. Con picconi e mazze i ladri hanno scardinato il muro, aperto porte e finestre, della casetta in muratura e portato via di forza con un mezzo ariete dopo averlo imbracato con corde il bancomat pieno di mazzette di soldi.

Erano circa le 3.00 di questa notte. Hanno distrutto completamente tutta la struttura, ingente il bottino ancora non quantificato di preciso. Sul posto sono intervenute alcune volanti della polizia di vari commissariati dei Castelli Romani. Solo una settimana fa un analogo colpo era stato fatto davanti alla Conad di Genzano via Appia Vecchia, ma li con materiale esplodente.

