L'ex ospedale Forlanini si trasforma in polo culturale

Si trasforma in polo culturale e ritrovo per i giovani l’ex Ospedale Carlo Forlanini chiuso definitivamente dal 2015, 170 mila mq con 12 ettari di parco nel cuore di Roma a pochi passi dal quartiere Trastevere. Il taglio del nastro e l'apertura sono stati programmati per il 28 giugno 2019 le attività dureranno fino al 28 settembre 2019 e saranno dedicate a tutti i cittadini romani ed in particolare ai residenti del XI e XII Municipio che potranno varcare la soglia dell’ospedale, per partecipare ad un esperimento collettivo di condivisione di questo grande spazio urbano.



Ricco il programma di eventi che prevede: esposizioni d’Arte Contemporanea in collaborazione con Studio volante, cinema gratuito in collaborazione con Fondazione cinema per Roma, area ristoro per combattere afa estiva, area verde per sport, ginnastica e yoga, area bimbi e baby parking per lasciare il proprio figlio al fresco durante la torrida estate, eventi serali e notturni esenti da inquinamento acustico. E inoltre grandi installazioni e spettacolari mapping negli enormi spazi dell'ex ospedale, piece teatrali, concerti e performance e un contenitore che sappia coniugare l’esigenza di spazi d’incontro, di attività culturali, ludiche e ricreative per un quadrante di Roma povero di spazi di questo tipo. E' questa l’idea alla base del progetto di recupero e valorizzazione urbanistica e comunitaria. Villa Pamphili è polmone verde dell’area sud ovest di Roma che, pur senza organizzazione, direzione artistica e strutture, d’estate è un luogo molto frequentato, segno che i cittadini sentono la necessità di uno spazio da vivere nel tempo libero. Roma, città multiforme nella sua veste di città d’arte, di residenza presidenziale, di capitale geo-politica, è anche la città degli spazi urbani silenti, in attesa di una collocazione funzionale definitiva. In questi periodi di “passaggio” nella Capitale sono state vissute delle esperienze di grande fermento culturale. Per rendere anche questa esperienza indimenticabile invitiamo tutti i cittadini a visitare gli spazi, come se l’Ex Ospedale rappresentasse un grande museo della memoria, e provare con noi ad immaginare come potrebbe essere utilizzato per la pubblica utilità.

