Borse di studio, progetti di ricerca: dalla Fondazione Baroni quattro bandi per 275mila euro

Quattro bandi nel 2019 per un valore di 275.000 euro. Arrivano dalla Fondazione Giovan Battista Baroni e sono destinati al territorio del Lazio, per progetti di diverse tipologie volti a favorire l'inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, e sostenere la ricerca scientifica nel campo delle neuroscienze. La Fondazione è un ente filantropico onlus che ha lo scopo esclusivo della solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate per disabilità, promuovendo e sostenendo da oltre 40 anni iniziative volte a migliorare la qualità della loro vita. La ricerca scientifica riveste un ruolo decisivo nel perseguimento di questi obiettivi, e la Fondazione è impegnata nel supportare i progetti. Dal 1981, in quasi quarant'anni di attività, la Fondazione Baroni ha destinato circa 7 milioni di euro ad iniziative benefiche sul territorio di Roma.



E qui si inseriscono i quattro nuovi bandi, per progetti di diverse tipologie, per un valore complessivo di 275.000 euro, destinati al territorio del Lazio e di Roma. Attraverso questi bandi sosterrà, nell'ambito della disabilità e delle neuroscienze, progetti di ricerca scientifica, borse di studio ed iniziative di assistenza e solidarietà sociale rivolte anche allo sport, allo scopo di favorire sia la ricerca che l'inclusione sociale, l’autonomia e la partecipazione attiva delle persone disabili. Le domande vanno inviate entro il 30 settembre.

