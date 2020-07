Flixbus, passeggera denuncia: «Io, aggredita e presa a schiaffi da un autista»

Una bruttissima avventura quella che racconta una cittadina barese che avrebbe visto protagonista un autista della compagnia Flixbus. La donna, Raffaella Fasano, racconta quanto sarebbe avvenuto ieri alla stazione Tiburtina di Roma, aggiungendo una serie di foto su Facebook. «Sono stata aggredita e insultata da un autista della compagnia Flixbus. Prima gli insulti, poi l'aggressione. L'uomo mi ha spinto fuori dall'autobus e, come se non bastasse, mi ha dato uno schiaffo in faccia».

Flixbus, Antitrust avvia procedimento per vendita viaggi cancellati causa Covid-19

La denuncia della donna. «Avevo bisogno di un tavolino - racconta - ma quando l'ho detto all'autista, lui mi ha insultata dicendo che l'autobus era suo e decideva lui dove dovevo sedermi. Mi ha apostrofato nei modi peggiori che esistano, spingendomi contro le scale per farmi salire nel piano superiore dell'autobus dove, secondo lui, avrei dovuto sedermi. Al mio rifiuto mi ha strattonata buttandomi fuori dall'autobus». A quel punto ne è nato l'ennesimo diverbio. «Il conducente si è avvicinato e mi ha dato uno schiaffo in faccia - ricorda ancora la donna - facendomi addirittura cadere il foulard. A quel punto sono arrivati i carabinieri che hanno verbalizzato quanto successo, ma non hanno fermato l'autista per controlli. Io sono stata portata in ospedale dal 118, dove mi sono stati riscontrati 3 giorni di prognosi per trauma cervicale ed escoriazioni al braccio». «Quello che mi fa ancora più male - conclude Raffaella - è che tutte le persone che erano alla stazione non hanno mosso un dito. In molti hanno addirittura detto di non aver assistito a nulla, a parte un ragazzo che è stato sentito come testimone dai carabinieri».



Flixbus riparte in Italia dal 3 giugno: collegate 70 città, le nuove norme di sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA