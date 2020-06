Flixbus annuncia operatività in Italia dal 3 giugno

(Teleborsa) - Flixbus riparte in Italia. A partire da mercoledì 3 giugno, FlixBus riaccenderà i motori e tornerà operativa sulle strade italiane. La ripartenza – ha sottolineato l'azienda di trasporto – avverrà nel rispetto delle linee guida governative, con l'applicazione di tutte le misure volte a tutelare la salute dei passeggeri e del personale FlixBus.



La fase 2 coinvolgerà, per il momento, 14 linee con l'impiego di 20 autobus operativi tra circa 70 città. FlixBus tornerà quindi a garantire l'operatività sul territorio nazionale con un network ridotto, riattivando i collegamenti non solo fra molte delle principali città italiane ma anche fra alcuni centri minori e località turistiche.



A livello globale, FlixBus ha già ricominciato a operare, sempre con limitazioni, anche in Germania, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Danimarca, Svezia e Portogallo.



