Cadavere in una cunetta giallo a Fiumicino

Giallo a Fiumicino. Il cadavere di un uomo è stato trovato in una cunetta di deflusso dell' acqua ai margini della strada in via Arturo Pompeati Luchini. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda.

Roma, cadavere di donna tra gli scogli all'Idroscalo di Ostia: oggi l'autopsia

Il cadavere, dall'apparente età di 40/50 anni, non è stato ancora identificato ed è in stato di decomposizione. A quanto riferito, non presenterebbe segni evidenti di violenza né traumi riconducibili a incidente. Sulla vicenda indaga la polizia.

APPROFONDIMENTI ROMA Ostia, la ragazza trovata morta in mare potrebbe essere caduta nel... ROMA Roma, cadavere di donna tra gli scogli all'Idroscalo di Ostia: ... ROMA Ostia, rinvenuto un cadavere tra gli scogli dell'Idroscalo:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA