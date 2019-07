La Raggi: «Da lunedì tornano i filobus sulla linea Eur Laurentina -Tor Pagnotta»

«Voglio darvi una bellissima notizia: lunedì 8 luglio apriremo il corridoio della mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta». Lo scrive il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un post su Facebook. «Fra meno di una settimana vedremo circolare i filobus su questa corsia preferenziale, nella periferia sud di Roma - spiega -. Abbiamo chiesto ad Atac di organizzare i nuovi turni degli autisti in modo da predisporre questo nuovo servizio: 3 nuove linee per le periferie a sud della nostra città. Finalmente dopo decenni di cantieri bloccati, ponti lasciati a metà, rotatorie non ultimate i cittadini potranno beneficiare di un'opera così strategica per interi quartieri come Tor Pagnotta, Fonte Laurentina, l'Eur e Cecchignola». Con questa preferenziale, aggiunge Raggi, «andremo a dimezzare drasticamente i tempi di percorrenza dalle periferie alla metro Eur-Laurentina, una grande conquista per chi vive e lavora in queste zone. In strade di solito molto trafficate avremo un nuovo servizio di trasporto pubblico che diventerà una reale alternativa alle lunghe attese in macchina. Vi aspetto l'8 luglio per festeggiare insieme al territorio quest'importante novità per la città», conclude.

