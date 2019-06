Bloccata ferrovia Roma-Velletri: camion fermo sul passaggio a livello, disagi per migliaia di pendolari

Ferrovia Roma-Velletri Fl 4 a rilento all'altezza di Pavona per un camion guasto su un passaggio a livello. Si è in attesa che arrivino i tecnici di rete ferroviaria italiana: i treni ora stanno transitando a passo d'uomo in quel tratto. Un problema avvenuto in un periodo di massimo uso della linea da parte di migliaia di pendolari di rientro da Roma ai Castelli.





Intanto anche problemi sulla Linea Roma-Pescara: la circolazione è interrotta tra le stazioni di Carsoli e di Castel Madama (linea Roma/Pescara) dalle ore 14:28 per un intervento tecnico sulla linea elettrica.