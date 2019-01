Furto all'European Hospital, la precisazione della clinica

In merito alla notizia di un signore ricoverato per un intervento all'European Hospital che il 19 gennaio ha denunciato il furto del portafoglio mentre si trovava in sala operatoria, la clinica precisa:

«Non c'è evidenza che il paziente in questione abbia subito alcun furtopresso l'European Hospital. Inoltre lo stesso non doveva pagare nulla poiché il ricovero è avvenuto tramite copertura assicurativa. Il paziente poi non ha sporto nessuna formale denuncia nei confronti dell'European Hospital o di altro rappresentante della struttura, non potendo indicare data e orario certo del presunto furto. nè provare l'effettiva sussistenza dello stesso. In ogni caso sono comunque state avviate tutte le verifiche interne alla struttura che si è messa a totale disposizione delle autorità».

Roma, furto in clinica, gli rubano il portafoglio mentre è in sala operatoria: dentro ci sono i soldi per pagare l'intervento

© RIPRODUZIONE RISERVATA