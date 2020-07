Bollino rosso per quasi tutti i weekend di agosto. Pontina, Aurelia e le direttrici verso l'Abruzzo intasate, picco tra il 7 e il 9 agosto. Ecco le maggiori criticità previste dal Piano dei servizi per l'esodo estivo 2020 di Viabilità Italia, l'estate ai tempi del coronavirus insomma dove si preferirà viaggiare in auto lungo la Penisola, riscoprendo le bellezze italiane.

Nei primi due weekend di agosto è previsto il picco del traffico dalle grandi città verso le località turistiche. La Toscana, le spiagge al confine con la Campania, ma anche i luoghi di montagna e di mare verso l'Abruzzo, saranno tra le mete più gettonate questa estate.

Secondo le previsioni di Autostrade per l'Italia la giornata da bollino nero sarà quella di sabato 8 agosto. Bollino rosso invece per sabato 1 agosto e domenica 2 agosto (sia al mattino che al pomeriggio), difficoltà anche nel fine settimana successivo con giornate da bollino rosso venerdì 7 agosto. Caos anche per Ferragosto quando il traffico si intensificherà a partire da giovedì 13 agosto (bollino giallo), con un picco venerdì 14 (bollino rosso). Sabato 15 traffico intenso (bollino giallo), domenica 16 agosto e lunedì 17, sabato 22 e domenica 23 si prevede il semaforo "rosso".

Traffico intenso sarà presente sulla strada statale 148 Pontina nei collegamenti tra Roma e il Garigliano, le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), l’A1 tra Roma e Cassino e tra Caserta e l'allacciamento con la A30 l’E45 verso Umbria, Toscana, Emilia Romagna, l’Itinerario E45 verso Umbria, Toscana ed Emilia Romagna, e l'A24. Astral Infomobilità, inoltre, ricorda lavori sulla Pontina fino al 30 luglio per istallazione degli impianti di rilevamento del traffico e la manutenzione stradale ad Aprilia in via del Commercio fino al 2 agosto.



🚗⛱ Esodo estivo 2020: Il calendario di Viabilità Italia è uno strumento utile per verificare le previsioni di... Pubblicato da Dipartimento Protezione Civile su Venerdì 24 luglio 2020

