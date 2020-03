Roma, esce di casa per comprare cocaina: denunciata 50enne

Esce di casa per comprare cocaina ma viene sorpresa e denunciata dai carabinieri della compagnia di Monte Sacro. È accaduto ieri sera, in via di Tor Cervara, dove i militari hanno sorpreso una donna di 52 anni, romana, subito dopo avere acquistato una dose di cocaina da un pusher che però è riuscito a scappare. I carabinieri hanno infatti notato i due in strada e quando si sono avvicinati per controllarli, lo spacciatore si è dileguato e la donna è stata fermata; in mano aveva ancora la dose di coca. Oltre alla segnalazione al Prefetto, la cinquantaduenne dovrà rispondere anche della violazione dell’art. 650 del codice penale per aver violato le prescrizioni imposte dal Governo per le misure urgenti per il contenimento della diffusione del Covid-19. © RIPRODUZIONE RISERVATA