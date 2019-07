E su Instagram Elder Lee scriveva: «La morte è garantita, la vita no»

Su Instagram Finnegan Lee Elder, uno dei due americani fermati per l'uccisione del carabiniere, si identifica su Instagram come 'King of Nothing' e nella sua biografia scrive 'Death is guaranteed, life is not', la morte è

garantita, la vita no. Elder ha .223 follower e il nome del suo account è finntrill.



Finnegan Lee Elder è nato a San Francisco nel 2000 e si è diplomato alla Tamalpais High School nel 2018, insieme a Natale Hjorth. Per un breve periodo ha frequentato la scuola Sacred Heart Cathedral Preparatory di San Francisco, dove ha giocato a football. Lo riporta Abc. La scuola Sacred Hearth è un istituto cattolico, con una retta annuale di 21.250 dollari Ultimo aggiornamento: 00:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA