Roma, drone in volo sul Colosseo: denunciati 3 cittadini cinesi

Ancora un drone nel cielo di Ronma. È di questa mattina l'intervento della Polizia Locale di Roma Capitale nel parco archeologico del Colosseo. Alle 11 una pattuglia del I Gruppo Centro ex Trevi, durante i controlli quotidiani nella zona, ha visto un drone sorvolare l'Arco di Constantino. Gli agenti sono subito riusciti ad individuare e fermare i responsabili, tre cittadini di nazionalità cinese dai 22 ai 25 anni. I tre sono stati denunciati: dovranno rispondere all'autorità giudiziaria per non aver rispettato il divieto di sorvolo nel Centro della Capitale. Il drone è stato sequestrato.