Tufello, spacciatore in trasferta con 100 dosi di cocaina bloccato in strada dalla Finanza

Continua la lotta al traffico di stupefacenti nella periferia nord-est della città da parte delle Fiamme Gialle. Uno spacciatore di cocaina è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma perché stato trovato in possesso di oltre cento dosi di cocaina pura pronte per lo spaccio sulla piazza del Tufello. Il pusher, un sessantenne di Teramo, era solito spostarsi in auto per la consegna dello stupefacente, che avveniva in luoghi del quartiere previamente concordati con i «clienti». Le dosi di cocaina erano nascoste nella scatola dello sterzo e sotto la pedana poggiapiedi, cosparse di pepe e peperoncino per sfuggire a eventuali controlli da parte di cani antidroga. Oltre alla cocaina le Fiamme Gialle del Terzo Nucleo Operativo Metropolitano della capitale gli hanno sequestrato sostanza da taglio, materiale per il confezionamento della droga e denaro contante, probabile provento dell'attività illecita. L'uomo ha precedenti penali per lo stesso tipo di reati.