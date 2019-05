Pusher prova a giustificarsi: «L'ho comprata ​al cannabis shop, non è droga...». Arrestato

Prima ha gettato le bustine dietro un vaso di fiori, poi, messo alle strette dai carabinieri ha tentato di giustificarsi: «Non è droga, guardate lo scontrino, l'ho comprata a un canabis shop». L'uomo, 46 anni, marocchino, si trovava in piazza dell'Immacolata, a San Lorenzo ed è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.



I militari hanno sottoposto la sostanza sequestrata al narcotest svelando la presenza di principio attivo (THC) non compatibile con le sostanze attualmente commerciabili, e quindi illegale. Nelle tasche hanno trovato anche denaro contante, provento dello spaccio. L’arrestato è stato portato e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. L’acquirente, giovane romano, è stato identificato e segnalato, quale assuntore, all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA