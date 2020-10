Dietro al seggiolino dell'auto un panetto da oltre un chilo di droga: arrestato 34enne ai Parioli

Ha nascosto più di un chilo di cocaina dietro il seggiolino dell'auto e fermato per un controllo ha detto agli agenti «Sto solo prendendo un caffè con un amico». Per questo D.R.M. è stato arrestato ieri dai poliziotti del II distretto Salario Parioli, diretto da Giuseppe Rubino. Da tempo gli investigatori stavano monitorando l'uomo, 34enne con precedenti, per il sospetto che trasportasse droga occultata all'interno della sua macchina. Ieri, nel pomeriggio, il controllo sulla via Tiburtina. Prima gli agenti hanno perquisito D.R.M poi la perquisizione è stata estesa anche alla macchina. Ed è qui, nascosto dietro un seggiolino posizionato sul sedile posteriore lato passeggero, che gli agenti hanno trovato, in un panetto sigillato con pellicola trasparente e nastro adesivo di colore nero con lo stemma di un leone bianco, 1 kg e 100 grammi di cocaina. Al termine della operazione D.R.M, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e la droga è stata sottoposta a sequestro.

