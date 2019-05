Stretta della polizia sul traffico di stupefacenti: arrestati 25 spacciatori in una settimana

Nell'ultima settimana a Roma sono stati arrestati 25 pusher dalla polizia che ha sequestrato 7 chili di stupefacente, la gran parte marijuana e hashish. Le perazioni sono state eseguite sia nel centro, sia in

periferia ed hanno interessato anche il litorale. Insieme agli agenti hanno lavorato anche i cani antidroga. Uno degli arresti, avvenuto in via del Forte Portuense, ha riguardato un colombiano di 23 anni che utilizzava un motoveicolo e portava una borsa di quelle utilizzate per le consegne a domicilio di una nota marca. Quando gli agenti del commissariato San Paolo si sono presentati alla sua porta, l'immigrato ha tentato la fuga ma è stato bloccato. In casa nascondeva 10 involucri contenenti marijuana e hashish per un peso totale di oltre 400 grammi. Sequestrati anche 4500 euro in contanti in banconote di vario taglio. © RIPRODUZIONE RISERVATA