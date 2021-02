Era stato travolto giovedì sera da una Smart in piazza Epiro: non ce l’ha fatta Domenico Proto, 47 anni, più conosciuto come “Mimmo” il tabaccaio del quartiere. L’uomo è morto al San Giovanni per i traumi riportati, lascia moglie e due figlie. I residenti accusano: su quella strada si corre troppo.

Cosa è successo govedì

Giovedì sera intorno alle 21 il terribile impatto. La Smart bianca prende in pieno "Mimmo" che sta attraversando la strada, il tabaccaio vola sull'asfalto dopo avere carambolato sul lunotto anteriore della city car. Le sue condizioni appaiono subito gravissime, ha perso molto sangue. Un'ambulanza lo trasporta in codice rosso al San Giovanni, sul posto arrivano i vigili urbani per i rilievi. Sott'accusa la velocità. «Su questa strada diretta a Porta Metronia - racconta Roberto, un commerciante che abita nel palazzo di fronte - le auto sfrecciano all'impazzata, molti sono distratti, guidano stando al telefonino. Tempo fa hanno investito e ucciso anche la mia cagnolina». Proto era molto conosciuto nel quartiere. La sua è una rivendita storica nei pressi del mercato di piazza Epiro. Poco tempo fa aveva perso la mamma (professoressa di Francesco Totti, ma di fede laziale). Centinaia i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia anche attraverso i social. «Non riusciamo a crederci - racconta un amico - era sempre gentile, una bravissima persona». Sull'incidente è stata aperta una inchiesta.





