Per i docenti ma anche per il personale Ata che lavora negli istituti scolastici: si chiama "School ride Lazio" ed è il nuovo progetto messo in campo dalla Regione che permetterà ai professori e collaboratori di usare dei voucher taxi gratuiti per raggiungere la scuola al mattino e poter tornare a casa poi al termine delle lezioni.

Il progetto, finanziato dalla Regione con 4.172.798,36 euro, permetterà infatti ai beneficiari di usare voucher da 12,50 euro a corsa per un massimo di due corse al giorno da e verso l'istituto scolastico di riferimento. Il servizio che sarà comunque contenuto - ogni professore o collaboratore avranno a disposizione 10 voucher pro capite - garantirà a molti professionisti che non hanno mezzi privati di giungere a scuola senza usare i mezzi pubblici almeno per qualche giorno. «Dopo le Linee S, rete di bus integrativi per gli studenti, e' ora il momento di una misura per facilitare la mobilita' di docenti e personale Ata - commenta l'assessore regionale ai Lavori pubblici e ai Trasporti Mauro Alessandri - Il sistema dei voucher, che sara' attivo per l'intera durata del periodo di emergenza, ci permetterà di decongestionare ulteriormente metro e autobus e di garantire gli spostamenti in totale sicurezza».

Per beneficiare del servizio i docenti e i collaboratori dovranno collegarsi tramite Spid alla WebApp schoolridelazio.astralspa.it. A questo punto potrà essere richiesto il servizio taxi specificando di voler utilizzare il voucher. Alla fine della corsa il beneficiario mostrerà con il suo smartphone il codice QR del voucher all'autista che scalerà 12,50 euro dalla corsa. A gestire la procedura sarà Astral che rimborserà a ogni operatore taxi l'importo corrispondente alla somma dei voucher ricevuti.

