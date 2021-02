Vaccino seconda fase, priorità ai soggetti vulnerabili: sei le categorie. Ecco come cambia il calendario

Vaccino, via alla seconda fase, con priorità ai soggetti vulnerabili. Sono 6 le categorie che verranno vaccinate prioritariamente nella seconda fase della campagna vaccinale anti-Covid. La prima sarà quella dei soggetti «estremamente vulnerabili» per particolari patologie, indipendentemente dall'età. Lo prevede l'aggiornamento del piano nazionale vaccinazioni per SarsCov2.

APPROFONDIMENTI SALUTE Vaia: «Il virus muta ma il vaccino è utile anche contro... VARIANTI COVID Covid, ecco da dove vengono e dove si stanno diffondendo le... ISRAELE Covid, farmaco Exo-Cd24 guarisce dal virus in 5 giorni. Test in... IL RAPPORTO Covid a Wuhan, missione dell'Oms finita: «L'origine del...

Seguono, le persone tra 75 e 79 anni; tra 70 e 74 anni; persone con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni; persone tra 55 e 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico; persone tra 18 e 54 anni senza aumentato rischio clinico. Alle prime 5 categorie andranno i vaccini a mRna, alla sesta quello AstraZeneca.

Le categorie con priorità

I primi ad essere vaccinati nella fase 2, indipendentemente dall'età, saranno dunque i soggetti 'estremamente vulnerabili', ovvero con patologie valutate come «particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associata a Covid-19». Si tratta di soggetti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità, diabete ed endocrinopatie severe, fibrosi cistica, patologia renale, malattie autoimmuni, malattie epatiche e cerebrovascolari, patologia oncologica, sindrome di Down, trapianto di organo solido, grave obesità. Lo prevede l'aggiornamento del Piano vaccinazione anti-Covid.

Covid, farmaco Exo-Cd24 guarisce i pazienti dal virus in cinque giorni: «Efficace al 96%»

Covid a Wuhan, missione dell'Oms finita: «L'origine del virus? Sicuramente animale, ma non sappiamo quale»

Piano nazionale vaccinazioni

Nell'aggiornamento del Piano nazionale vaccinazioni per SarsCov2 - che l 'Ansa ha potuto visionare - si indicano le priorità per la seconda fase della campagna anche in ragione dei vaccini disponibili. Il documento di aggiornamento delle categorie e dell'ordine di priorità per la vaccinazione ('Priorità per l'attuazione della seconda fase del piano nazionale vaccini covid-19') è stato elaborato dal ministero della Salute in collaborazione con Aifa, Iss e Agenas, tenendo conto della riduzione dei vaccini disponibili nella prima fase della campagna di immunizzazione. Il documento è stato oggetto di confronto con il Comitato nazionale di bioetica. Verrà ora discusso in Conferenza Stato-Regioni.

#pianovaccinaleanticovid #comunicatostampaAIPD "Avevamo chiesto attenzione per tutte le disabilità. Il piano vaccinale accoglie in parte le nostre richieste, ma accogliamo con sollievo la notizia” https://t.co/yfwhOUCQEX — AIPD Nazionale (@AIPDnazionale) February 9, 2021

Ultimo aggiornamento: 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA