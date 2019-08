Disabilitá, lotta ai pregiudizi: campione paralimpico e giovani artisti di Velletri realizzano 4 cortometraggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovani artisti e un campione paralimpico, tutti di, si sono incontrati in un progetto senza fini di lucro per promuovere messaggi a tema di diversità e disabilità.Poco prima di ferragosto hanno girato le immagini per realizzare quattro cortometraggi che saranno proiettati nel cinema Augustus di Velletri e pubblicati sui social.L'atleta è, 35 anni, che gareggia in carrozzina ed ha vinto due medaglie di bronzo agli Europei 2018 a Berlino. Il regista è, che studia regia a Milano, mentre producer e autore è"La finalità - dichiara Perciballi - è sensibilizzare la gente sul tema della disabilità ma anche sulla mancanza di diversità su molti aspetti della vita per chi è disabile". Le trame dei "corti" sono mantenute segrete, ma viaggiano sul black humor e al progetto partecipano anche altri giovani tecnici e artisti del cinema; direttore della fotografia èche studia regia a Milano, le musiche, tutte originali, sono di(in arte Dhesia), compositrice e ingegnere del suono, costumi e scenografia sono di, la voce è diTutte le immagini sono state girate presso il parcheggio di Campoleone, la stazione di Velletri, la palestra Jump e in un appartamento privato.