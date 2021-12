Venerdì 17 Dicembre 2021, 20:07 - Ultimo aggiornamento: 20:09

Classe '69, arrivato in Italia nel 2000 da Buonos Aires, in Argentina: Raul Esteban Calderon è il sicario che ha freddato il 7 agosto del 2019 con un colpo alla testa Fabrizio Piscitelli, il capo ultras della Lazio, e poi Shehaj Selavdi, un albenese sulla spiaggia di Torvaianica il 20 settembre 2020. Gli investigatori sono arrivati a lui mettendo insieme le tracce che si è lasciato dietro dopo aver commesso le due esecuzioni con lo stesso modus operandi. A partire dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza analizzate per risolvere il caso dei due delitti.

I delitti

Per passare inosservato, si era finto un runner. Prima al parco degli Acquedotti, dove Piscitelli era seduto su una panchina. Lo stesso a Torvaianica dove Shehaj, cittadino albanese di 38 anni con precedenti per droga, è stato freddato con una raffica di colpi alla schiena il 20 settembre 2020. Quella mattina, Calderon travestito da runner si era avvicinato alla vittima che stava aiutando la compagna titolare dello stabilimento Bora Bora. Il killer era poi scappato a bordo di un motorino insieme a un complice. I carabinieri incaricati del caso, hanno seguito la pista dell'esecuzione di stampo mafioso. E fin da subito i due omicidi sono stati collegati: anche per Diabolik, i testimoni avevano infatti riferito di un uomo vestito da jogger. E anche in quel caso, l'omicidio era maturato in ambienti di criminalità organizzata: le indagini successive hanno dimostrato come Piscitelli fosse in affari con la mafia albanese. La svolta per risolvere i due casi è arrivata dalle immagini di video sorveglianza. Le sole tracce, insieme ai racconti del testimone, lasciate dall'omicida.

Il sicario

All’arresto di Calederon si è arrivati dopo le indagini coordinate dalla Dda di Roma con il procuratore Michele Prestipino e l’aggiunto Ilaria Calò. Il decreto di fermo, eseguito dalla Squadra Mobile di Roma emesso il 13 dicembre scorso dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma e convalidato oggi dal gip con l’emissione della misura della custodia cautelare in carcere. Calderon é gravemente indiziato come esecutore materiale dell’omicidio di Piscitelli. Intanto gli investigatori si stanno concentrando sulla figura criminale di Calderon al servizio della mafia albanese che lo avrebbe utilizzato nella guerra scoppiata per la gestione delle piazze dello spaccio della Capitale. Ma alle spalle dell'argentino c'è una lunga lista di precedenti. Con i primi colpi messi a segno in Toscana. Resta ora da ricostruire la sua ascesa criminale: come sia stato reclutato dalle bande albanesi che gestiscono lo spaccio a Roma.