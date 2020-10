L'impennata dei contagi da Covid registrata negli ultimi giorni ha costretto le autorità all'emanazione di regole più ferree, ma anche al potenziamento della rete per rintracciare eventuali positivi. A Roma i dati, aggiornati all'ultimo rilevamento parlano di un implemento di 166 casi, sui 371 riscontrati nel Lazio e, purtroppo, di quattro decessi. Si tratta di pazienti oltre gli ottanta anni, tutti affetti da altre patologie.

La situazione nei drive-in è in miglioramento.

Per provare ad arginare il virus, la Regione, tra le altre cose, ha disposto l'implementazione dei drive in, con altri sei punti - quattro nel territorio della Capitale - attivi a partire da oggi, lunedì 12 ottobre. Qui, i cittadini potranno effettuare il tampone e verificare l'eventuale positività al Covid. Nel territorio dell'Asl Roma1, operativo un nuovo presidio in Via Calasanziane 25. L'accesso sarà solo pedonale e su prenotazione, subordinato all'autorizzazione del servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl Roma 1. Protocollo identico per l'Irccs Idi, in via Monti di Creta 104, dove l'attività comincerà, però alle 14 e ci si potrà presentare anche in auto.

Nell'area metropolitana opereranno invece gli altri due nuovi drive in. A Ladispoli, nell'area dell'Asl Roma 4 in Via Aurelia, al chilometro 41.500, all'interno del parcheggio Casa della Salute. E ancora, per l'Asl Roma 5, nuovo punto all'eroporto di Guidonia, in via Roma, dalle 14.

I nuovi centri serviranno ad alleggerire il carico delle strutture già attive, mentre fanno sapere dall'unità di crisi della Regione: «Nel fine settimana si saprà il numero dei medici di medicina generale e dei pediatri che hanno risposto positivamente alla manifestazione d'interesse per effettuare i tamponi rapidi negli studi medici». Attesa quasi finita anche per le strutture private: «Sui 65 laboratori che hanno dato la disponibilità ad eseguire i test rapidi nelle loro strutture è in corso la verifica sull'operatività».

I Drive in a Roma:

Asl Roma 1:

- Casa della Salute XV Municipio, via S. Daniele del Friuli 8

- AO San Giovanni-Addolorata, Via S. Stefano Rotondo, 5 (percorso in auto)

- AO San Giovanni-Addolorata, entrata: in via Amba Aradam, 8 - cancello pedonale laterale (percorso a piedi)

- Santa Maria della Pietà, Padiglione 90, Via Eugenio De Mattei 72

- Ospedale "Cristo Re", Via delle Calasanziane 25 (percorso pedonale)

- Irccs Idi, Via dei Monti di Creta, 104

- A.O.U. Sant'Andrea, ingresso Via di Grottarossa (Drive in per pazienti da 0 a 16 anni)

Asl Roma 2

- Centro Carni di viale Palmiro Togliatti, 1200

- Campus Biomedico - Via Regdo Scodro, 42/45

- Irccs Santa Lucia - Ingresso da Via Ardeatina, 354

- Centro Prelievi Ospedale Sant'Eugenio, ingresso Via Rhodesia, 25 (Drive in pediatrico, su prenotazione del pediatra e tampone antigenico)

- Via Odescalchi 67/A

- Presidio sanitario di via di Torre Spaccata,157 (Esecuzione tamponi antigenici rapidi e tamponi molecolari, riservati agli utenti già prenotati in piattaforma dal Sisp della Asl Roma2, che necessitano della definizione dell'iter diagnostico e a completamento dell'indagine epidemiologica)

- Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana, Via di Ciampino, 73

Asl Roma 3

- Casal Bernocchi, Via di Villa Cilone

- Ex Presidio Forlanini, Piazza Carlo Forlanini

- Parcheggio lunga Sosta dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma-Fiumicino, Via Antonio Zara

Asl Roma 4

- Ospedale San Paolo, Largo Donatori del Sangue 1, Civitavecchia

- Ospedale Padre Pio, Via S.Lucia, Bracciano

- Poliambulatorio Capena, Via Tiberina chilometro 15.5

- Parcheggio della Casa della Salute, Via Aurelia Chilometro 41.500, Ladispoli

Asl Roma 5

- Piazza Salvo D'Aquisto, Casa della Salute Palombara Sabina

- Via degli Esplosivi, Colleferro

- Centro Agroalimentare Roma (CAR) di Guidonia Montecelio, Via della Tenuta del Cavaliere, 1, Guidonia

- Aeroporto di Guidonia (RM) - Via Roma c/o

Asl Roma 6

- Ps dell'ex Ospedale E. De Sanctis, Via Achille Grandi, Genzano

- Villa Albani Via Aldobrandini, 32, Anzio

- Presidio territoriale località Macchiozza, Via del Mare, chilometro 19, Pomezia

