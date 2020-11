Covid Lazio, bollettino oggi 2 novembre 2020: 1.859 nuovi casi (963 a Roma), 23 morti

Sono 1.859 i nuovi casi di Covid nel Lazio registrati nelle ultime 24 ore in base al bollettino. Di questi, 963 a Roma. «Su quasi 20 mila tamponi oggi nel Lazio (-3.368 rispetto a ieri) si registrano 1.859 casi positivi (-492), 23 i decessi (+4) e 159 i guariti (+27)», ha detto l'assessore regionale Alessio D'Amato. «Scende il rapporto tra positivi e i tamponi (9%)» aggiunge l'assessore sottolineando: «Dopo una settimana scendiamo sotto i 2 mila casi a livello regionale e per il secondo giorno consecutivo sotto i mille a Roma. È ancora presto per capire la stabilità della curva».

Nel Lazio sono 33.906 i casi attualmente positivi a Covid-19, 1.944 i ricoverati, cui si aggiungono 182 pazienti in terapia intensiva, e 31.780 in isolamento domiciliare. I guariti sono arrivati a 11.304, i decessi a 1.212 e il totale dei casi esaminati è pari a 46.422.

Nella Asl Roma 1 sono 426 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 61 e 82 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 472 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centonovantasei i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi di 66, 74, 82, 91 e 92 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 65 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dodici sono ricoveri. Si registrano due decessi di 74 e 92 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 54 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque sono casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Un caso con link a RSA Gonzaga di Ladispoli dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 74 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 161 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. In corso l’indagine epidemiologica presso la RSA Regina Pacis di Colleferro. Si registrano due decessi di 72 e 83 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 147 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e dodici i casi con link al cluster istituto suore del buon pastore di Albano dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 75 anni con patologie. Nelle province si registrano 534 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 161 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 73 e 85 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 87 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 72 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 233 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 59, 65, 67 e 78 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 53 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 64, 67 e 80 anni con patologie

