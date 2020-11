File e ambulanze in attesa, i pronto soccorso verso la chiusura

Pronto soccorso sempre più nel tilt tra Roma e la sua provincia. Dopo il Campus biomedico alcune strutture stanno pensando di ridurre o bloccare gli accessi per garantire più posti ai malati di Covid, che stanno affollando i reparti di emergenza.

Lunghe attese e autoambulanze utilizzata come ambulatori soprattutto al Gemelli, al San Filippo Neri, al Sant'Eugenio, al Vannini e al Policlinico Casilino. Con il risultato che il servizio 118 fa non poca fatica a smaltire le chiamate di aiuto o trasferirli in altre strutture.

Non vanno meglio le cose in provincia. Tra i pronto soccorsi vicini alla saturazione quelli di Ariccia, Colleferro, Tivoli e Palestrina.

