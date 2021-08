Covid Lazio, bollettino oggi 22 agosto: 454 casi positivi (-99) e zero morti. A Roma città 195 contagi

Domenica 22 Agosto 2021, 15:36

Covid Lazio. Il bollettino di oggi 22 agosto. Nella regione i registrano 454 nuovi casi positivi (-99) e sono zero i morti nelle ultime 24 ore (-8). I ricoverati sono 506 (-22), in terapia intensiva ci sono 69 pazienti (+1), i guariti sono 576. I casi a Roma città sono a quota 195. «Il Lazio - dice l'assessore Regionale alla sanità, Alessio D'Amato - vè tra le regioni europee con la più alta copertura vaccinale rispetto alla popolazione. Voglio rinnovare l’appello a chi rientra dalle vacanze e non si è ancora vaccinato a prenotarsi. La prossima settimana sarà decisiva per la vaccinazione dei ragazzi anche senza prenotazione per presentarsi all’inizio dell’anno scolastico con le due dosi effettuate».

Asl Roma 1: 41 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 2: 101 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 3: 53 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso.

Asl Roma 4: 25 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 77 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decessi.

Asl Roma 6: 60 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 97 nuovi casi

Nella Asl di Frosinone si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 39 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 17 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.