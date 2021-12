Lazio, bollettino oggi 19 dicembre 2021: 2.404 casi (-5) e 13 morti. Somministrati 56 mila vaccini in un giorno

Covid Lazio, bollettino oggi 19 dicembre 2021. Oggi nel Lazio su 17.361 tamponi molecolari e 30.031 tamponi antigenici per un totale di 47.392 tamponi, si registrano 2.404 nuovi casi positivi (-5), sono 13 i decessi (+7), 828 i ricoverati (-4), 117 le terapie intensive (+5) e +850 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%. i casi a Roma città sono a quota 1.064. Lo comunica l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, spiegando anche che è «sold out l'open day di Natale

Somministrati 56 mila vaccini in un giorno nel Lazio

Ieri nel Lazio effettuate quasi 56mila vaccinazioni, il 67% in più del target commissariale. In totale superata quota 10 milioni e 400 mila somministrazioni e di queste oltre 1,5 milioni sono dosi di richiamo pari al 31% della popolazione adulta. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'89% degli over 12 sempre in doppia dose. Lo fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. Superate le 12mila vaccinazioni pediatriche somministrate e prosegue il trend di crescita delle prime dosi.

«Questa notte è stata ricoverata al Bambino Gesù una bimba di 7 mesi trasferita dall'Ospedale di Cosenza con polmonite bilaterale da infezione Covid. La bimba è in terapia intensiva. Voglio ringraziare l'Aeronautica Militare e l'équipe del dipartimento di emergenza dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù». Ha aggiunto l'assessore alla Sanità D'Amato.

Covid, bimba di 6 mesi trasportata con aereo da Lamezia a Roma al Bambino Gesù: è intubata

Lazio, «Presto ordinanza su mascherina all'aperto»

«Alcuni piccoli consigli che tramuteremo in vademecum nei prossimi giorni: mantenere la mascherina all'aperto, prossimamente ci sarà un'ordinanza di Zingaretti che andrà a rafforzare ciò che già Comuni hanno messo in atto soprattutto in aree affollate dello shopping». Lo afferma, in un video, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. D'Amato ha poi invitato alla «cautela per festeggiamenti con alcuni accorgimenti, creare sempre delle bolle negative tra soggetti, famigliari, ospiti che siano vaccinati o abbiano fatto un tampone nelle ultime 48 ore, arieggiare i locali e lavaggio delle mani».