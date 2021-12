Scuola e Covid, allarme dei pediatri del Lazio: «Finestre spalancate e freddo, in aula servono purificatori»

«A lezione con le finestre spalancate e studenti seduti con i cappotti addosso: siamo in pieno inverno e, oltre a dover fronteggiare il rialzo della curva del Covid, nei nostri studi pediatrici vediamo aumentare bronchiti e malattie acute dell’apparato respiratorio. È necessario e impellente dotare le scuole di purificatori in grado di filtrare l’aria in classe: bambini e ragazzi non possono stare seduti per ore, esposti al freddo. Peraltro, una febbre o una bronchite di questi tempi, complicano di gran lunga la diagnosi a causa del Coronavirus, con un impatto più complesso e ansiogeno per chi si ammala, per le famiglie e per il contesto sociale». Così, in una nota, Patrizio Veronelli, segretario della Confederazione italiana pediatri - Cipe del Lazio.

APPROFONDIMENTI COVID Green pass a scuola per gli alunni, i sindaci: «È... IL CASO Variante Omicron, scuole chiuse (e Dad) per frenare il boom di... LATINA PAY Insegnante positiva studenti di molte classi subito a casa L'INTERVENTO Vaccino ai bambini under 5, il via «a marzo-aprile»....

Vaccino Pfizer ai bambini: tempi, prenotazioni, dosaggio e rischi. La guida completa

Scuola, la quarantena manda in tilt prof e famiglie. I presidi: «Il virus corre troppo, con un positivo a casa»

«Abbiamo assistito allo spreco di denaro pubblico per l’acquisto dei banchi a rotelle: ora si passi a tutelare la salute in maniera efficace, attraverso la fornitura di dispositivi necessari ad elevare il grado di sicurezza nell’ambito fondamentale della scuola», aggiunge Veronelli.