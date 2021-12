Covid, bimba di 6 mesi trasportata con aereo da Lamezia a Roma al Bambino Gesù: è intubata

Piccola, piccolissima. Affetta dal virus, è in gravi condizioni. Si è concluso alle 23:20 di ieri un volo sanitario urgente a bordo di un C-130J della 46^ Brigata Aerea dell'Aeronautica Militare, che ha trasportato dall'aeroporto di Lamezia Terme a quello di Ciampino una bambina di sei mesi, affetta da Covid-19. La piccola, intubata e costantemente assistita da un'équipe medica, è stata imbarcata sul velivolo da trasporto all'interno di un'ambulanza. Ad assistere la bimba durante tutto il volo di trasferimento una équipe di personale sanitario specializzato.

APPROFONDIMENTI COVID19 L’epidemia cresce tra i bambini: «Meglio... SARDEGNA Bimbo di 3 mesi contagiato dai genitori No vax a Cagliari L'INTERVISTA Vaccini, la presidente dei pediatri del Lazio: «Sempre... CALIFORNIA Mamme vaccinate allattano per dare più anticorpi ai bimbi... I PEDIATRI In aumento il rischio bronchiolite per i più piccoli:... IL FOCUS Virus sinciziale, boom di contagi fra i bambini: ecco i sintomi.... STATI UNITI Malata di Covid partorisce incosciente e ventilata, torna a casa... ROMA Roma, allo Spallanzani vaccinati i primi bimbi

Covid, l’epidemia cresce tra i bambini: «Meglio vaccinarli»

Terapie intensive, allerta nel Lazio: la Regione aumenta i letti. «Ci attende un aumento di casi»

Una volta che il velivolo militare è atterrato a Ciampino, alle ore 23:20, la piccola paziente è stata trasportata immediatamente in ambulanza all'Ospedale Pediatrico «Bambino Gesù» di Roma. La richiesta di trasporto sanitario d'urgenza all'Ospedale Pediatrico «Bambino Gesù» di Roma è pervenuta dalla Prefettura di Cosenza alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, che ha avviato immediatamente le previste procedure di attivazione dell'equipaggio della 46^ Brigata Aerea di Pisa, in prontezza operativa per questo genere di missioni.