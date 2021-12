Capodanno, compleanni e cene al chiuso vietate in Campania: l'ordinanza di De Luca

In Campania scatta l'ordinanza anti-veglione, ma anche anti feste di compleanno e di lauree. Vietate feste, cene, veglioni nei locali al chiuso. E si rilanciano controlli più serrati sull'uso delle mascherine. Il governatore Vincenzo De Luca rincara la dose e firma l'ordinanza per la Regione Campania per arginare il rischio di impennata dei contagi. Feste scolastiche, di laurea e compleanno in locali al chiuso vietate in Campania.

Lo prevede un'ordinanza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che sarà pubblicata in giornata per un ulteriore contrasto al Covid. Lo stesso De Luca sollecita controlli «seri» - mentre finora essi sono stati, sottolinea, «inadeguati» - sull'uso della mascherine.

«In relazione alla crescita abnorme di contagi registrati nelle ultime tre settimane e segnalata dalle autorità sanitarie, con particolare incremento relativo alle fasce di età giovanili, si sono rese indispensabili misure di contenimento e di divieto di feste al chiuso - che continuano irresponsabilmente - con particolare riferimento a feste scolastiche, feste di laurea, di compleanno e simili».

Lo dice il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. «Si ricorda inoltre che in Campania l'uso delle mascherine anche all'aperto, - che viene introdotto in altre regioni - è rimasto obbligatorio per tutto l'anno, anche nei mesi estivi. Si sollecita un controllo, anche con sanzioni - che per ora è rimasto assolutamente inadeguato - da parte delle forze dell'ordine e delle polizie municipali», conclude De Luca.