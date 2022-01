Picco Covid a Palombara rivela una nuova fase dell'epidemia: molti casi in più, nessun decesso

Molti casi in più, nessun nuovo decesso . Per qualche motivo, Palombara Sabina, 12.800 abitanti a nord-est di Roma, continua a dimostrarsi uno specchio incredibilmente chiaro sull’andamento dell’epidemia e l a potenza dei vaccini. Secondo le tabelle pubblicate dal Comune, i positivi erano 44, mentre gli ultimi dati parlano di 116 infetti. Ma la crescita imponente della casistica (+163%) non si è tradotta in altro. I morti dall’esplosione del virus sono rimasti nove - tanti quanti ai primi di dicembre - e tuttora - come allora - non c’è alcun ricoverato tra gli abitanti della cittadina capitale dell’olio di oliva.



L’aumento dei positivi, certificato dalla Asl Rm 5, potrebbe essere dovuto, secondo alcuni, all’incredibile boom di test a cavallo di Natale. «Certo - osserva un medico della Asl - Il fatto che il numero dei morti non cresca mentre quello dei casi sale deve dire per forza qualcosa alla comunità scientifica». Palombara, un po’ città, un po’ campagna - magnifica vista sui Monti Lucretili - pare fin dall'inizio un punto di osservazione particolare sull'epidemia. I casi totali, in ventitré mesi di Covid, sono stati 1.162, il 9% di tutta la popolazione. Ma i morti, umanamente sempre tanti, sono stati statisticamente pochi. Nove persone - cioè il conteggio dei decessi a oggi - significano una vittima ogni 1.400 residenti in tutto il periodo. Altrimenti detto: 0,42 persone al mese, lo 0,07% di tutti i palombaresi.