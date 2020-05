Covid, Emanuele Nicastri, infettivologo dello Spallanzani: «Da sudditi a cittadini, ora tutto dipende da noi»

Professor Emanuele Nicastri, direttore della divisione Malattie infettive dello Spallanzani , come stiamo andando? «Con il lockdown era tutto più semplice, potevamo fare poco, la scelta dell’individuo era estremamente limitata. Tutta la gestione era imposta da Governo e autorità sanitarie».Da lunedì siamo più liberi.«Ora l’individuo diventa determinante, il suo comportamento può cambiare la scelta se continuare ad aprire o dover richiudere, è fondamentale che esercitiamo correttamente le libertà individuali che ci siamo a fatica conquistati. Da sudditi dobbiamo diventare cittadini».Un salto di qualità.«Eravamo schiavi, dobbiamo percepire la giustezza delle richieste che ci vengono fatte, vedo che i giovani hanno cambiato abitudini e sono fiducioso. Dobbiamo anche cercare di non perdere quanto di buono è accaduto: calo dell’inquinamento, ritorno di flora e fauna, smartworking, una serie di elementi positivi che non ci dobbiamo lasciar sfuggire e che devono guidare le scelte future. Ma devo sapere come proteggere me e i miei cari».Perché non è finita.«Dobbiamo esser pronti, siamo come un piccolo surf che naviga su un’onda oceanica. Il timore che l’infezione possa ripresentarsi d’inverno o con eventi di massa è dietro l’angolo. I dati sulle sieroprevalenze che arrivano da altri paesi ci dicono che la popolazione è ancora esposta».