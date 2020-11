Covid, crollo traffico passeggeri oltre l'80% cento: Adr riduce ancora l'operatività dell'aeroporto

Continua a diminuire sensibilmente il traffico dei passeggeri in volo dagli aeroporti capitolini. Da questo la decisione di Aeroporti di Roma, la società di gestione degli aeroporti capitolini che ha annunciato, visto il nuovo forte calo del traffico passeggeri di oltre l'80 per cento, di avere predisposto un ulteriore piano di ridimensionamento dell'assetto infrastrutturale dell'aeroporto di Fiumicino. A partire dal prossimo martedì, infatti, le aree d'imbarco E31-E44 (Satellite Ovest), raggiungibili oggi tramite trenino «people mover», saranno temporaneamente chiuse e tutte le operazioni di imbarco/sbarco verso destinazioni Extra-Schengen verranno gestite nell'attuale Molo E, dove è stata predisposta una nuova frontiera emigration. Tutte le operazioni di check-in, i controlli di sicurezza , i controlli immigration e la riconsegna bagagli restano al Terminal 3 secondo lo schema già in essere. «La decisione, che segue la chiusura del Terminal 1 del 17 marzo e il forte ridimensionamento delle aree di imbarco di Fiumicino - conclude il documento di Adr - si è resa necessaria a causa del nuovo drammatico calo del traffico aereo che a causa del Covid-19 continua ad essere ridotto ben oltre l'80 per cento».

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Ryanair: DL Rilancio rischia di distorcere regole libera concorrenza FASE 2 Coronavirus, quando si tornerà a volare? Emirates prima...

MIT: pubblicato primo rapporto Connecting Dots su logistica e trasporti

AdR, Plaza Premium Lounge è la migliore lounge aeroportuale d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA