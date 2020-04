ROMA «C'è un paradosso: i due turisti di Wuhan che furono ricoverati allo Spallanzani il 29 gennaio hanno non dico salvato, ma aiutato Roma a evitare una diffusione massiccia del contagio» spiega il professor Massimo Ciccozzi, epidemiologo del Campus Bio-Medico. Quando la Lombardia è stata travolta dallo tsunami di Covid-19, quando successivamente c'è stata la fuga dal nord anche verso Roma, in molti si aspettavano una catastrofe sanitaria imminente anche nella Capitale. Bene, a cinquanta giorni dal paziente uno di Codogno e a più di tre settimane dalla fuga dal nord, Roma è certamente in grave sofferenza, ma non ha mai assistito all'aumento esponenziale di casi di positività come in Lombardia; ha sempre viaggiato a un ritmo di crescita di casi positivi prima al 20, poi al 10, ora attorno al 5-6 per cento considerato sostenibile. Ad oggi, nella città metropolitana di Roma, con 4,5 milioni di abitanti, ci sono 2.002 infetti; comprendendo anche le altre quattro province nel Lazio i pazienti in terapia intensiva sono 173, dunque circa la metà dei soli nuovi posti attivati in aggiunta ai 540 esistenti. Pericolo scampato? «No, per favore, non diciamo questo - replica Ciccozzi - perché stiamo vivendo la fase più delicata, perché è proprio ora che dobbiamo chiedere ai cittadini di rispettare le limitazioni previste».

Coronavirus, il paese oasi a due passi dalla Capitale. Il sindaco: «Noi salvi chiudendo tutto»

Coronavirus, analisi del sangue per la fase due: sperimentazione per Lazio e Veneto

PERICOLO

Secondo gli esperti Roma, che almeno per ora ha evitato una situazione drammatica simile a quella di Madrid, è una delle città che rischierà di più quando ci sarà la fase due, quando gradualmente, non prima di maggio, ci saranno parziali riaperture e possibilità di spostamento. In una metropoli, punto d'incontro di flussi da ogni parte del Paese, le probabilità di una seconda ondata del contagio è alta. «Per favore, nessuna distrazione, né tentazione di abbassare la guardia» è stato l'appello di ieri di Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, nella sua prima conferenza stampa in streaming dopo essere guarito dal coronavirus. Torna la domanda iniziale: perché avere intercettato, a fine gennaio, nell'hotel di via Cavour, i pazienti uno e due di Covid in Italia, cioè i due turisti di Wuhan, ha evitato a Roma guai più seri? Ciccozzi: «Guardi, io sono stato il primo a pubblicare uno studio su questi due cinesi, utilizzando le loro sequenze genomiche, e ho dimostrato che erano già infetti quattro o cinque giorni prima di arrivare a Roma. Averli individuati a fine gennaio, ci ha fatto capire che noi potevamo avere un problema. Forti di quell'esperienza abbiamo fatto partire subito i meccanismi dell'isolamento e delle quarantene. Per ogni caso positivo successivo, nel Lazio si è sempre riusciti a individuare tutti i contatti, a isolarli». La macchina del Seresmi, il servizio regionale per le malattie infettive, ha funzionato; i famosi medici cacciatori di virus, di cui tanto si è parlato, al di là degli slogan, hanno ottenuto risultati, ricostruendo le varie catene del contagio: dalla signora di Fiumicino che era stata a Milano a vedere Atalanta-Valencia e a trovare parenti ad Alzano Lombardo, al poliziotto del commissariato di Spinaceto, da cui si è partiti per le verifiche ad esempio nella scuola del figlio a Pomezia. Punti deboli?



Ci sono stati: troppi medici e infermieri si sono contagiati anche a Roma (e non ci sono stati sufficienti tamponi per chi lavora negli ospedali); ci sono stati casi di pazienti positivi nei reparti, ma per fortuna (almeno per ora) non ci sono stati reali focolai in corsia fuori controllo come il Lombardia. Altri guai seri: case di riposo, rsa, istituti religiosi. Ci sono stati molti incendi, ma non la distruzione totale. I numeri raccontano su oltre 3mila positivi nel Lazio, il 5 per cento è deceduto (162), mentre la Asl più colpita è la Roma 4, quella di Civitavecchia. All'interno di Roma città, il Municipio con più positivi è il secondo, tra San Lorenzo e il Flaminio. Tra il 10 e il 24 marzo il periodo con il maggior numero di casi giornalieri. Restano le criticità nell'hinterland (il paese di Nerola è zona rossa) e nelle altre province, come a Contigliano (Rieti) dove a causa della diffusione del virus nella casa di riposo è stata isolata l'intera cittadina, o Fondi (Latina). «Ma per favore - dice Ciccozzi - non dite pericolo scampato. Il momento più pericoloso è quando la curva comincia a scendere, la gente si rilassa e pensa che è finita. Ma sarà finita solo dopo tre o quattro settimane in cui ogni giorno i nuovi casi sono a zero».

Ultimo aggiornamento: 06:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA