A Roma il Municipio con più casi positivi di coronavirus è il secondo, quello che va dal Flaminio a San Lorenzo, non a caso una delle zone della Capitale con l’età media degli abitanti più alta. Secondo la ricerca del Seresmi (Servizio regionale per la sorveglianza delle Malattie infettive) e dello Spallanzani l’incidenza oscilla tra i 52,75 e 66,52 ogni centomila abitanti.

In nessun altro Municipio (in questo caso si considerano i distretti sanitari i cui confini non sono esattamente gli stessi, ma sono comunque sovrapponibili) è tanto alto: seguono, in uno scalino inferiore, il 15 (Roma Nord), il primo (centro storico), il 12 (ovest di Roma, da Massimina a Colli Portuensi) e il 9 (a sud della Capitale, dall’Eur a Castel Romano). Di riflesso, i territori con meno contagiati sono l’11 (Portuense e Magliana) e l’8 (Garbatella e Ostiense).

Nella ricerca presentata dal governatore della Regione, Nicola Zingaretti, dal vicepresidente Daniele Leodori e dall’assessore alla Salute, Alessio D’Amato, è stata scattata anche una fotografia nella situazione del Lazio. Se ragioniamo sui territori delle Asl, quella con maggiore incidenza di casi (97,4 su 100mila abitanti) è la 4, dunque Civitavecchia, che paga la presenza del porto, seguita dall’azienda sanitaria di Rieti (86,8) che affronta alcune emergenze collegate alle case di riposo, come quella della zona rossa di Contigliano, e Frosinone (72).

Il territorio meno colpito, al contrario, è quello dell’Asl Roma 3 (36,7), vale a dire il litorale compreso Fiumicino. L’età media di chi è positivo a Covid-19 nel Lazio è 58 anni, il 53 per cento sono uomini. Il 43 per cento è in isolamento domiciliare, il 6 per cento in terapia intensiva, il 36 per cento è ricoverato in altri reparti, il 10 per cento è guarito, il 5 per cento è deceduto.



