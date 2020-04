Coronavirus Roma, nuovo focolaio all'Università Salesiana: 24 positivi

Un nuovo cluster è stato individuato nella Capitale. Si tratta dell'Università Pontificia Salesiana del Nuovo Salario. Secondo la Regione Lazio si tratta comunque di un focolaio monitorato e sotto controllo, nessuno dei positivi è grave. Oggi la stessa istituzione accademica ha pubblicato una comunicazione ufficiale sul proprio sito. «L'UPS fin dal primo provvedimento governativo si è attenuta alle disposizioni emanate - si legge -. La didattica si svolge esclusivamente a distanza, i dipendenti dell’Università non sono presenti nella struttura e l’area è chiusa al pubblico. Tra i membri delle sei comunità religiose che vivono all’interno del campus purtroppo si sono recentemente verificati casi di positività al COVID-19 che, riscontrati dai medici competenti, sono stati immediatamente segnalati all’autorità sanitaria che ha provveduto ad indicare le procedure e le disposizioni da attuare per quanto riguarda le persone e gli ambienti.

Il dialogo tra le autorità accademiche e religiose dell’UPS e l’ASL è costante, e le strategie operative sono state concordate fin dall’emergere dei primi casi. La situazione è dunque costantemente monitorata». La situazione viene fotografata così: «Attualmente quattro sono i ricoverati in ospedale. Secondo quanto indicato dall’ASL si stanno effettuando i test per COVID in modo da individuare i positivi asintomatici, attualmente circa una ventina, prontamente isolati in un’area riservata. La Direzione dell’ASL Roma 1 sta provvedendo al loro trasferimento in strutture adeguate per continuare in isolamento il periodo di controllo medico prescritto. Sono state inoltre intensificate le misure di prevenzione, protezione e distanziamento sociale». Il Rettore ha annunciato che lunedì pomeriggio fornirà ulteriori aggiornamenti in modalità telematica, sottolienando che «l’Università Pontificia Salesiana in questo tempo di emergenza sanitaria si sente particolarmente vicina a tutti i membri della comunità accademica, gli exallievi, amici e benefattori, e le persone che abitano il territorio in cui è inserita».