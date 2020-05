Coronavirus a Roma, 30 nuovi positivi. Risale il trend dei contagi nel Lazio, 67 nuovi malati e 10 morti

Sono 30 i nuovi casi di Covid-19 a Roma, 67 in tutto il Lazio secondo i dati diffusi dalla Regione. Superata quota duemila guariti, mentre i nuovi decessi sono stati 10, come ha reso noto l'assessore D'Amato. Si registra inoltre il valore più basso dell'occupazione delle terapie intensive dal 22 marzo.

Il trend è stabilmente in discesa, invece, nelle province dove complessivamente ci sono stati 6 nuovi casi positivi nelle ultime 24ore. I tamponi totali eseguiti sono stati quasi 158 mila. Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. È in corso l'indagine epidemiologica delle unità mobili USCA-R presso la Fondazione IRCCS Santa Lucia.

Il dettaglio delle Asl:

La Asl Roma 1 registra 21 nuovi casi positivi al Covid-19 e 18 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che una postazione per il tampone drive-in è attiva al Santa Maria della Pietà.

La Asl Roma 2 registra 4 nuovi casi positivi al Covid-19 e 2 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che 3 postazioni per il tampone drive-in sono attive al Santa Caterina delle Rose, a piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti. Si sta concludendo l'indagine epidemiologica al Santa Lucia.

La Asl Roma 3 registra 5 nuovi casi positivi al Covid-19 e 412 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che una postazione per il tampone drive-in è attiva a Casal Bernocchi.

