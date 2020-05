Il contagio, a Roma, va in ordine sparso: si può passare dal caso singolo di Ostiense ai 39 della confinante Garbatella. Oppure dallo 0 di Castel Porziano ai 40 di Ostia. Comunque, il quartiere della Capitale dove il coronavirus ha colpito di meno, ad oggi, è proprio Ostiense-Garbatella (92 persone contagiate), mentre è al Tuscolano-Appio il record dei positivi (258 totali). Ecco il viaggio, aggiornato quartiere per quartiere, che la Regione Lazio mette a disposizione due volte a settimana (martedì e venerdì) per capire l'andamento della curva da Covid-19.

LA MAPPA

Partendo dal Centro storico, il dato parla di 45 positivi, anche se risulta curioso il numero 0 che si registra a Villa Borghese, mentre il numero complessivo del I Municipio si assesta a 181; nella municipio Salario-Parioli (quindi il II), siamo a 187 casi, nel III più o meno stessa cifra (185) con il caso Settebagni però, fermo a 1 solo contagio. Facendo qualche salto qua e là, una buona performance è quella di Boccea: 3 casi e in tutto il municipio (XIII) 101 totali, da sottolineare anche la bassa curva dell'XI (Marconi-Portuense) con 105 e soli 4 romani positivi nella zona popolosa della Magliana. Un alto numero di contagi invece, la Regione li registra nel V (Centocelle) con 239.



I numeri 0 si trovano solo nelle perifierie estreme: Prima Porta, Castel Porziano, Castel Romano, Ciampino. Numeri stabili a Prati-Delle Vittorie (50), Flaminio (23), sulla Cassia (50), a San Basilio (14), Trionfale-Ottavia (49). Torre Angela, con 79, resta una delle zone a più alto numero di contagiati da Covid-19. Alla fine, il conto totale dei positivi nel quindici municipi è di 2.453.



