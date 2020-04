Il (triste) record di cittadini romani positivi al coronavirus spetta al VII Municipio, l'area dove si sta meglio risulta invece essere quella dell'VIII. Nella mappa, quartiere per quartiere, che la Regione Lazio aggiorna due volte a settimana (martedì e venerdì) si evince che a Roma il totale dei contagiati da Covid-19 sono 2002. Dunque, sono le zone popolose tra Tuscolano e Appio dove si concentrano i casi maggiori (228), pur constatando sempre la bassa incidenza in considerazione del numero di abitanti. Mentre va molto meglio all'Ostiense o al Tre Fontane (totale fermo a quota 79).

Numeri ancora abbastanza alti anche nel V Municipio (Collatino, Don Bosco, Tor Sapienza) con 205 positivi, mentre all'Aurelio (XIII) la situazione è buona con 88 casi. Il viaggio nei municipi della Capitale prosegue nel X (Ostia, Acilia) con 142, poi tornando in Centro si registrano nel I 171 persone positive e nel II (Flaminio, Parioli: ma al Villaggio Olimpico 1 caso soltanto) 173. Abbastanza alti i numeri anche nel XIV (Balduina, Monte Mario) con 152 e a Tor di Quinto (XV) con 149 (curioso però che a Prima Porta, stesso municipio, non si registri nessun contagiato). Al Nuovo Salario (III) siamo a 150, arrivando ai 96 contagiati della Magliana (XI) fino ai 137 dei Colli Portuensi (XII). Una mappa che cambia di settimana in settimana, ma i cui numeri - ad oggi - lasciano comunque ben sperare.



