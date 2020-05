Coronavirus, parchi sorvegliati speciali dai carabinieri a cavallo: e da lunedì vigilanza aumentata

Continua la linea del rispetto, da parte della stragrande maggioranza dei romani, di quanto previsto dal Dpcm in materia di contenimento del Coronavirus. Anche oggi, primo maggio, nel polmone verde della Capitale, Villa Borghese, nessuna anomalia è stata riscontrata dal reparto a cavallo dei carabinieri, il cui “core business” è proprio la sorveglianza dei parchi.



Un'attività che adesso, con la fase 2, che prevede la riapertura delle aree verdi, non è affatto destinare a scemare, ma anzi aumenterà. «Ricordiamo, infatti, che gli assembramenti erano e saranno vietati – spiegano gli uomini del Reggimento carabinieri a cavallo, durante una perlustrazione del Pincio – e per questo motivo a partire da lunedì il personale destinato a questo tipo di servizio aumenterà». «I cavalli sono particolarmente utili per controllare i parchi – fanno notare i militari – perché intanto ci consentono di arrivare dove le auto non circolano e, soprattutto, permettono di mantenere la distanza dalla persona che viene controllata». Nessuna situazione irregolare è stata rilevata, quindi, nel Centro storico: qualche runner (che si trovava nei pressi della propria abitazione), persone con il proprio cane, qualche genitori a spasso con il figlio, tutto nella norma. «I romani hanno capito quale situazione stiamo vivendo e hanno rispettato quanto previsto dal Dpcm», sottolineano i carabinieri.

Il reggimento dei carabinieri a cavallo – che ha proprio sede nella caserma Salvo D'Acquisto, a Tor Di Quinto – raccoglie la gloriosa tradizione della Cavalleria italiana: è stato costituito a Roma il primo aprile del 1963. I più importanti compiti del reggimento sono quelli dei servizi di vigilanza in zone cittadine come parchi ma anche lungo i litorali e nei boschi; e poi i compiti addestrativi (di formazione dei carabinieri a cavallo) oltre che agonistici (sia a livello internazionale che nazionale).

