Ultimo aggiornamento: 10:51

PESCARA - Case di riposo e strutture per anziani al vaglio dei carabinieri dei Nas in tutto il Paese. Da Catanzaro a Pescara a Cagliari, i militari hanno effettuato sopralluoghi in numerose strutture riscontrando irregolarità e, in vari casi, «gravi non conformità» relative alle misure necessarie per la prevenzione del Covid-19.A Pescara, in particolare, i Nas hanno scoperto due strutture per anziani sprovviste di autorizzazione e prive dei requisiti strutturali minimi.Sempre il Nas abruzzese, inoltre, sta collaborando con l’Asl Lanciano-Vasto-Chieti in un’indagine epidemiologica finalizzata a verificare e circoscrivere la presenza del virus.In tale ambito, i militari hanno segnalato all’autorità amministrativa la titolare di una casa di riposo ove oltre 40 persone, tra ospiti e operatori sanitari, sono risultati positivi al Covid-19.(Notizia in aggiornamento)