Esce di casa per spacciare cocaina e incappa nei controlli: arrestato

Il lockdowm non ferma le attività di spaccio a Popoli. Durante i controlli lungo la Tiburtina Valeria, nelle ultime settimane più serrati che mai, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Popoli hanno fermato un 55enne, D.D., incensurato, che a bordo della sua auto si stava dirigendo verso casa.

L'uomo, residente in zona, era molto agitato per cui i militari, coordinati dal capitano Giovanni Savini, hanno deciso di perquisirlo, trovandogli addosso ben 11 grammi di cocaina. A quel punto, hanno esteso i controlli alla sua abitazione, scovando ben nascosto all'interno della sala da pranzo un bilancino di precisione, che utilizzava per confezionare le dosi. In attesa dell'udienza di convalida, su disposizione della procura, è stato rinchiuso in carcere.

