Coronavirus: le mascherine-tanga, l'idea di un negozio di Roma: costano solo un euro

In tempi difficili, si sa, si fa di necessità virtù. Ed è la stessa idea che hanno avuto i proprietari di un negozio di prodotti per parrucchieri e centri estetici nel quartiere Aurelio, a Roma. Un cartello in vetrina recita “Mascherine”, prodotto naturalmente molto ambito in questi giorni per via dell'emergenza coronavirus. In vetrina ce n'è anche una esposta, di mascherina, che a un primo sguardo sembrerebbe normale, come le tante che si vedono giro ultimamente. Ma una volta entrati, si scopre che quelle che il negozio vende per mascherine sono in realtà dei tanga da uomo, come quelli, di carta, che si usano per fare massaggi nei centri estetici.

Leggi anche: L'idea ingegnosa che spopola sul web, la mascherina fatta con la coppa di un reggiseno

Secondo i proprietari del negozio, questi tanga sarebbero fatti di un materiale molto simile a quello delle mascherine anti-smog. Il prezzo è ottimo, anzi decisamente concorrenziale: solo un euro. Tanto che se ne possono acquistare non più di cinque. Meglio abbondare, si direbbe. E nel caso in cui non ce ne fosse più bisogno (speriamo davvero il prima possibile), le tanga-mascherine possono sempre tornare al loro uso originario.

Leggi anche: ​Protezione del virus, mascherine “fai-da-te" realizzate da un artigiano e regalate ai suoi concittadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA